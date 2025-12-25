В следующем году в Кяркиджахане планируется отремонтировать 280 домов

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В поселке Кяркиджахан города Ханкенди к концу этого года планируется отремонтировать 40 домов.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов Афет Тельмангызы отметила, что, помимо ремонта домов, в поселке Кяркиджахан реализуются также проекты по строительству социальной инфраструктуры.

Она отметила, что ремонтные работы в поселке Кяркиджахан начались в мае этого года. "В настоящее время в поселке имеются 33 жилых здания и 1037 частных домов. До конца этого года предусмотрено отремонтировать 40 домов, а в 2026 году – 280. В 30 домах ремонтные работы уже завершены. На начальном этапе в родной поселок вернулись уже 30 семей бывших вынужденных переселенцев - в целом 115 человек. В поселке также был реализован ряд проектов социальной инфраструктуры.

На территории, где расположены частные дома, проведена проверка водопроводных, электрических и газовых линий, проложено 2 км подземного оптического кабеля, 510 метров линий электропередачи, установлена 21 электроопора, обеспечено уличное освещение, заасфальтированы внутренние дороги. Кроме того, проведен капитальный ремонт яслей-детского сада номер 1 на 60 мест и полной средней школы на 624 ученических места", - сказала А. Тельмангызы.

