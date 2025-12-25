Музыкальное наследие Карабаха: вечер памяти к 90-летию народного артиста Гадира Рустамова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялось памятное мероприятие, посвящённое 90-летию со дня рождения народного артиста, одного из выдающихся представителей карабахской школы ханенде Гадира Рустамова, сообщает Trend Life.

Ведущим вечера был писатель, заслуженный работник культуры Мустафа Чеменли. Выступившие депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас, писатель-драматург Сейран Сахавет, заслуженный деятель искусств Чингиз Аббасов, заслуженный артист Азад Шукюров, журналист Фахреддин Гаджибейли, тарист Айдын Мехралыев поделились воспоминаниями о Гадире Рустамове, рассказали об особенностях его исполнительского мастерства и творческого стиля.

Был отмечен богатый жизненный и творческий путь мастера мугама и народных песен, его самобытную манеру исполнения, принесшую всенародную любовь, уникальный талант и неординарный характер, подчеркнув, что имя выдающегося ханенде и сегодня продолжает жить в народной памяти. Был представлен видеоматериал о жизни и творчестве Гадира Рустамова.

В концертной части вечера прозвучали выступления заслуженных артистов Илькина Ахмедова, Севиндж Сарыевой, Эльнура Зейналова, а также ханенде Гюллю Мурадовой, Мустафы Мустафаева, Мурада Лачина и Юсифа Джафарбейли. Исполнителей сопровождал инструментальный ансамбль солистов Международного центра мугама: Рустам Муслюмов (тар), заслуженный артист Тогрул Асадуллаев (кяманча), Рафаэль Аскеров (балабан), Мехта Мухаммадализаде (канун), Сиявуш Керимов (нагара).

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

