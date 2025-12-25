Срок ареста задержанного СГБ Салеха Самедова продлен

БАКУ /Trend/ - Срок содержания под арестом бывшего председателя Имишлинского районного совета старейшин Салеха Самедова продлен.

Как сообщает Trend, Сабаильский районный суд рассмотрел соответствующее ходатайство следственного органа.

Решением суда срок содержания под арестом Салеха Самедова продлен на 3 месяца.

Отметим, что С. Самедов был задержан Службой государственной безопасности. Он обвиняется по статье 179.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

