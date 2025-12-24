Султан Раев поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени Генерального секретариата Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ поздравляю Вас с днем рождения и выражаю самые искренние пожеланиями. Желаю, чтобы этот знаменательный день стал для Вас началом нового года, полного здоровья, счастья и благополучия.

Вы посвятили свою жизнь азербайджанскому народу и общему будущему тюркского мира. Решительное и дальновидное лидерство, продемонстрированное Вами на этом славном пути во имя благополучия, стабильности и развития Вашей страны, является источником гордости не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира.

Последовательная позиция Азербайджанской Республики в вопросе сохранения, развития и популяризации тюркской культуры в международном масштабе, а также ее ценная поддержка, оказываемая ТЮРКСОЙ, всегда вызывают большое уважение и одобрение со стороны наших народов.

Стратегический взгляд Вашего превосходительства на усиление единства и солидарности в тюркском мире еще больше укрепляет наши исторические, языковые и культурные узы и на этой прочной основе ведет в будущее братские отношения между нашими государствами. Растущий авторитет Азербайджана на международной арене, а также его вклад в региональный и глобальный мир внимательно отслеживаются и высоко ценятся.

В этот знаменательный день еще раз желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, благополучия и постоянных успехов, молю Всевышнего Аллаха о дальнейшем развитии Азербайджанской Республики и родного азербайджанского народа в условиях мира, стабильности и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубокое уважение и почтение".