БАКУ /Trend/ - Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи с годовщиной крушения самолета AZAL под Актау, сообщает Trend.

"Сегодня мы чтим память тех, кто погиб на борту самолета рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний", и не забыли героизм капитана Игоря Кшнякина, пилота Александра Кальянинова и бортпроводницы Хокумы Алиевой. Принятые ими меры предотвратили гибель еще большего числа людей. От имени Соединенных Штатов Америки мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким 38 погибших, а также передаем наилучшие пожелания выжившим в этой трагедии", - говорится в публикации посольства в аккаунте в социальных сетях.

