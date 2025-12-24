Религиозные достопримечательности занимают особое место в нематериальном культурном наследии Азербайджана - Заместитель министра

БАКУ/Trend/ - Религиозные достопримечательности занимают особое место в нематериальном культурном наследии Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра культуры Фарид Джафаров в выступлении на панельной дискуссии «Мультикультуральная система ценностей: правовые и культурные аспекты государственно-религиозных отношений», состоявшейся в рамках II Форума религиозных деятелей Азербайджана, проходящего в Баку.

Заместитель министра отметил, что речь идет о мечетях, церквях, синагогах и других религиозных памятниках:

«Сегодня религиозные памятники охраняются и реставрируются государством, и создаются всевозможные условия для посещения их каждым гражданином».

Ф. Джафаров подчеркнул, что влияние религии на культуру наиболее отчетливо видно на примерах нематериального культурного наследия.

«Нематериальные объекты культурного наследия занимают центральное место во всех вопросах, касающихся наследия. Эти примеры нашего наследия, отражающие особенности и традиции всех религий, охраняются и сохраняются государством», — заключил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!