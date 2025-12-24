Окончательный и бесповоротный мир на Южном Кавказе неизбежен, он обязательно наступит - Ильхам Мамедзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта «Диалог с Тофиком Аббасовым», сообщает в среду Trend.

Гостем передачи стал директор Института философии и социологии Национальной академии наук Азербайджана, профессор Ильхам Мамедзаде.

В ходе беседы с ведущим проекта Тофиком Аббасовым обсуждались перспективы мирного процесса на Южном Кавказе, внутриполитическая ситуация в Армении, роль религиозных институтов, а также факторы, способные как содействовать, так и препятствовать окончательной стабилизации в регионе.

Ильхам Мамедзаде отметил, что установление окончательного и бесповоротного мира является неизбежным процессом, однако путь к нему требует времени и терпения. По его словам, поражение Армении привело к внутреннему расколу общества, где сохраняется активность реваншистских кругов, представляющих угрозу мирному процессу.

Особое внимание в ходе программы было уделено роли Армянской апостольской церкви. Профессор подчеркнул, что церковь исторически выполняла не только духовные, но и политические функции, располагая значительными ресурсами и влиянием на диаспоры за рубежом. По его мнению, часть церковных структур продолжает оставаться фактором дестабилизации, поддерживая реваншистские настроения и сопротивление мирным инициативам.

В то же время Мамедзаде отметил наличие внутренних разногласий внутри церковной среды Армении, что, по его оценке, может сыграть позитивную роль, если часть духовенства будет ориентироваться на современные реалии и поддержку мирного курса.

Говоря о руководстве Армении, профессор подчеркнул, что премьер-министр Никол Пашинян, несмотря на давление внутренних и внешних сил, остается ключевой фигурой, связанной с возможностью позитивных изменений и продвижения мирного процесса. При этом он отметил противоречивость позиции официального Еревана, где заявления о важности региональных коммуникаций нередко сопровождаются практическими шагами, направленными на их блокирование.

Отдельно в передаче обсуждалось значение региональных транспортно-логистических проектов, включая Зангезурский коридор. По словам Мамедзаде, эти инициативы объективно выгодны всем странам региона, включая саму Армению, а сопротивление им зачастую продиктовано влиянием внешних игроков и внутренних реваншистских групп.

Профессор также напомнил, что Азербайджан последовательно демонстрирует приверженность мирному процессу, сочетая твердую позицию в вопросах суверенитета с прагматичными инициативами в сфере экономики, энергетики и гуманитарного взаимодействия.

Подводя итог, Ильхам Мамедзаде выразил уверенность, что альтернативы миру на Южном Кавказе не существует. По его словам, Азербайджан будет и далее двигаться по пути развития, укрепления коммуникаций и регионального сотрудничества, одновременно сохраняя готовность к любым вызовам.

Полную версию программы «Диалог с Тофиком Аббасовым» можно посмотреть на ресурсах платформы Baku Network.