Госкомитет по делам беженцев подвел итоги сотрудничества с Постоянным координатором ООН в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев подвел итоги сотрудничества с Постоянным координатором ООН в Азербайджане.

Так, председатель Государственного комитета Ровшан Рзаев встретился с постоянным координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой в связи с окончанием срока ее полномочий в стране, сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет.

На встрече было отмечено, что долгосрочное сотрудничество с ООН и ее специализированными учреждениями играет значительную роль в преодолении стоящих перед нашей страной трудностей, вызванных проблемой беженцев и вынужденных переселенцев.

В ходе встречи было подчеркнуто, что решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев всегда являлось одним из приоритетных направлений социальной политики, проводимой в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева. Внимание и забота о представителях этой категории людей занимают важное место и в общественно-политической деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Было отмечено, что Владанка Андреева успешно выполнила свою миссию в Азербайджане в очень значимый для нашего государства и народа момент. Так, в результате освобождения наших земель от оккупации началось возвращение вынужденных переселенцев на родину и реализуется I Государственная программа «Великого возвращения».

На встрече было подчеркнуто, что меры, принятые правительством Азербайджана для обеспечения добровольного, безопасного и достойного проведения процесса возвращения, а также масштабные восстановительные работы, ведущиеся в Карабахе и Восточном Зангезуре, вызывают международный интерес. В то же время отмечено, что в этих районах по-прежнему сохраняется угроза мин и неразорвавшихся боеприпасов, и подчеркнута важность продолжения сотрудничества с Азербайджаном международных организаций в целях устранения этой угрозы.

В ходе встречи было высоко оценено сотрудничество Владанки Андреевой с Государственным комитетом в период ее пребывания в должности Постоянного координатора ООН в Азербайджане. Отмечено, что за время ее руководства углубилось партнерство с учреждениями ООН и достигнуты значительные результаты в реализации гуманитарных и ориентированных на развитие проектов, касающихся беженцев и вынужденных переселенцев.

Председатель Комитета Ровшан Рзаев поблагодарил Владанку Андрееву за плодотворное сотрудничество и вклад в ее работу в Азербайджане и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь, Владанка Андреева выразила благодарность за теплый прием и высокую оценку ее работы в нашей стране, отметив, что полученный ею в Азербайджане опыт важен для ее дальнейшей деятельности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

