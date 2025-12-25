S&P улучшило прогноз по рейтингу SOCAR до «позитивного»

БАКУ /Trend/ – Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по кредитному рейтингу Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) со «стабильного» на «позитивный», подтвердив рейтинг на уровне «BB», сообщает Trend со ссылкой на S&P.

Как отмечает агентство, решение отражает очень высокую вероятность государственной поддержки SOCAR, а также следует за аналогичным улучшением прогноза по суверенному рейтингу Азербайджана.

В S&P подчеркивают, что позитивный прогноз обусловлен рядом факторов. Прежде всего, существенно снизилась напряженность между Азербайджаном и Арменией на фоне продвижения к мирному урегулированию и сокращения оборонных расходов в бюджетах обеих стран на 2026 год. Эти изменения уменьшили риски возобновления конфликта и, при их сохранении, способны поддержать доверие инвесторов и содействовать более устойчивому среднесрочному экономическому росту за счет улучшения региональных торговых и транспортных связей на Южном Кавказе.

Кроме того, Азербайджан располагает исключительно прочными фискальными и внешними буферами, обеспеченными значительными активами Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ). Устойчивое положительное сальдо активов сектора государственного управления и низкий уровень государственного долга обеспечивают значительный запас прочности для поглощения шоков и позволяют экономике смягчать волатильность цен на углеводороды, поддерживая макроэкономическую стабильность, говорится в отчете S&P.

Рейтинговое агентство ожидает дальнейшего улучшения кредитных показателей Азербайджана в среднесрочной перспективе при условии снижения геополитических рисков и сохранения фискальных резервов.

«Хотя формальный мирный договор пока не подписан, недавние обязательства и первые шаги по их реализации представляют собой наиболее конструктивный этап двусторонних отношений за последние десятилетия и могут улучшить инвестиционный климат и повысить потенциал экономического роста», — отмечает S&P.

Напомним, 12 ноября 2025 года S&P повысило рейтинг SOCAR до «BB» с «BB-».

Как пояснили в агентстве, это решение стало следствием существенного повышения прозрачности финансовой политики SOCAR и уровня раскрытия информации, что позволило более точно оценить финансовые показатели компании. SOCAR полностью принадлежит и контролируется государством Азербайджан, и S&P рассматривает вероятность предоставления экстренной государственной поддержки в случае финансовых трудностей как очень высокую. Соответственно, улучшение суверенного кредитного качества Азербайджана, в том числе его финансовых возможностей по поддержке государственных компаний, таких как SOCAR, положительно отражается и на кредитном профиле самой компании.