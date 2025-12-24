Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 декабря

Экономика Материалы 24 декабря 2025 09:10 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 декабря

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2,0045 маната, 1 турецкая лира - 0,0397 маната, 100 российских рублей - 2,1798 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0045
AUD 1,1404
BYN 0,587
BGN 1,0244
AED 0,4629
KRW 0,1167
CZK 0,0825
CNY 0,242
DKK 0,2684
GEL 0,631
HKD 0,2187
INR 0,0189
GBP 2,2973
SEK 0,1854
CHF 2,1594
ILS 0,5333
CAD 1,2424
KWD 5,5337
KZT 0,3339
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5127
MDL 0,1012
NOK 0,1695
UZS 0,0141
PKR 0,6063
PLN 0,4747
RON 0,3938
RUB 2,1798
RSD 0,0171
SGD 1,3254
SAR 0,4532
xdr 2,3311
TRY 0,0397
TMT 0,4857
UAH 0,0407
JPY 1,0908
NZD 0,9929
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости