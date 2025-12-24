Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 декабря.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 2,0045 маната, 1 турецкая лира - 0,0397 маната, 100 российских рублей - 2,1798 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0045
|AUD
|1,1404
|BYN
|0,587
|BGN
|1,0244
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1167
|CZK
|0,0825
|CNY
|0,242
|DKK
|0,2684
|GEL
|0,631
|HKD
|0,2187
|INR
|0,0189
|GBP
|2,2973
|SEK
|0,1854
|CHF
|2,1594
|ILS
|0,5333
|CAD
|1,2424
|KWD
|5,5337
|KZT
|0,3339
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5127
|MDL
|0,1012
|NOK
|0,1695
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6063
|PLN
|0,4747
|RON
|0,3938
|RUB
|2,1798
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3254
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3311
|TRY
|0,0397
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0407
|JPY
|1,0908
|NZD
|0,9929