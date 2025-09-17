Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Общество Материалы 17 сентября 2025 17:59 (UTC +04:00)
Откроется новое медицинское учреждение для лечения наркомании

БАКУ /Trend/ - Начнет работу новое медицинское учреждение, где будут применяться принудительные меры медицинского характера для лечения наркомании.

Этот вопрос нашел отражение в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025-2030 годы", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева, сообщает Trend.

Согласно плану мероприятий, период реализации будет охватывать 2025-2026 годы.

Министерство здравоохранения назначено главным исполнительным органом, министерство внутренних дел, министерство финансов, министерство экономики - другими исполнительными органами.

