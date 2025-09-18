В Израиле состоялась презентация книги "Расцвет еврейства Азербайджана" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и при организации руководителя Азербайджанского культурного центра в Израиле Егяны Салман и международной ассоциации "Азербайджан-Израиль" ("АзИз") состоялась презентация книги "Расцвет еврейства Азербайджана".

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Презентация книги прошла в посольстве Азербайджана в Израиле. Автор книги - Егяна Салман.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов, представители азербайджанской диаспоры, проживающие в Израиле, члены еврейской общины, общественные деятели, представители науки и культуры, а также близкие тех, чьи биографии вошли в книгу.

В издании широко освещается деятельность еврейской общины в общественной, научной и культурной жизни страны как в советский период, так и в период независимости Азербайджана, что стало возможным благодаря успешной политике общенационального лидера Гейдара Алиева. В книге также собраны биографические сведения об азербайджанских интеллигентах еврейского происхождения - ученых, деятелях искусства и общественных деятелях.

Автор Егяна Салман, рассказывая о значении проекта, отметила, что книга "Расцвет еврейства Азербайджана" была издана в Израиле два года назад и была посвящена 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов обратил внимание на отношения дружбы и взаимоуважения, которые веками существовали между азербайджанским и еврейским народами. Он подчеркнул, что толерантность и мультикультурные ценности являются неотъемлемой частью азербайджанского общества, что создало основу для того, чтобы наша страна стала родным домом для представителей различных национальностей и религий.

В завершение мероприятия был продемонстрирован видеоролик об истории евреев в Азербайджане.

