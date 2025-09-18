Открытие Зангезурского коридора увеличит пропускную способность Среднего коридора - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора увеличит пропускную способность Среднего коридора.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на первой встрече глав правительств и их заместителей стран-членов Организации тюркских государств в Бишкеке.

"Наше сотрудничество в сфере транспорта стремительно развивается и вносит значительный вклад в укрепление региональных отношений. Растет значение Среднего коридора, проходящего по территории тюркоязычных государств и играющего стратегическую роль не только для нашего региона, но и с точки зрения расширения мировых торговых и транспортных связей. В этом контексте недавно достигнутые в Вашингтоне соглашения о соединении основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой имеют историческое значение. Открытие Зангезурского коридора не только предоставит новые экономические и транзитные возможности всем государствам региона, но и увеличит его пропускную способность за счет интеграции в Средний коридор", - подчеркнул премьер-министр.

