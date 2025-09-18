Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан (ФОТО)

Политика Материалы 18 сентября 2025 12:26 (UTC +04:00)
Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/Trend/ – 18 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Кыргызскую Республику.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

Отмечается, что в международном аэропорту «Манас» в Бишкеке Али Асадова встретили заместитель Председателя Кабинета министров Кыргызстана и сопредседатель совместной Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между двумя странами Бакыт Торобаев, заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Темирбек Эркинов и другие официальные лица.

Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан (ФОТО)
Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан (ФОТО)
Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан (ФОТО)
Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости