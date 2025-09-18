Торговый коридор Центральная Азия-Персидский залив возможен через Туркменистан и Бахрейн

БАКУ/ Trend/ - В быстро меняющемся мире мировые экономики все чаще ищут прагматичные партнерства, которые приносят реальную выгоду. Недавние шаги Бахрейна и Туркменистана как раз иллюстрируют такую тенденцию. Две страны с разным экономическим профилем - Бахрейн как финансовый центр Персидского залива и Туркменистан с его богатыми энергетическими ресурсами - начинают изучать возможности сотрудничества, выходящие далеко за рамки дипломатических формальностей. Их экономические связи, основанные на взаимодополняющих сильных сторонах и совпадающих интересах, указывают на значительный нереализованный потенциал.

Контекст последних событий это подтверждает. Совсем недавно Манама направила в Ашхабад две высокопоставленные делегации подряд. Сначала новый посол Бахрейна вручил верительные грамоты, а на следующий день заместитель министра иностранных дел Талал Абдулсалам Аль Ансари провел переговоры с министром иностранных дел Рашидом Мередовым. Такая частота и последовательность визитов подчеркивают растущее значение двусторонних отношений. Для обеих сторон экономическая логика очевидна: Бахрейн стремится диверсифицировать экономику за пределами нефтяного сектора, а Туркменистан ищет надежных инвесторов и новые пути выхода на мировые рынки.

Экономический профиль государств также интересен для сравнения. Согласно данным Georank, ВВП Бахрейна составляет 37,7 миллиарда долларов. Страна обладает одной из самых открытых экономик региона, хотя государственный долг превышает 90 процентов ВВП. Несмотря на сохраняющуюся значимость нефтяного экспорта, курс на диверсификацию объявлен национальным приоритетом. Бахрейн превратился в региональный финансовый центр благодаря либеральной налоговой системе (корпоративный и подоходный налоги - 0 процентов) и достаточно развитому регулированию.

Туркменистан же обладает колоссальными природными ресурсами, входя в число мировых лидеров по запасам природного газа. По данным Georank, его ВВП - 40,8 миллиарда долларов, чуть выше бахрейнского, при этом среднегодовой рост за последние пять лет превышал 7 процентов. Основная стратегия Ашхабада - привлечение иностранного капитала и технологий для модернизации промышленности и создания стабильных торговых маршрутов. Именно в этих сферах Бахрейн, обладающий капиталом и глобальными связями, может стать полезным партнером.

Одним из наиболее очевидных направлений сотрудничества является энергетика и промышленная переработка. Бахрейнские компании и суверенные фонды могли бы участвовать в проектах по добыче, транспортировке и переработке углеводородов в Туркменистане. Помимо добычи, речь идет о производстве нефтехимической продукции - особенно аммиака и метанола, на которые во всем мире растет спрос. Туркменистан уже активно строит современные заводы, а для Бахрейна участие в таких проектах означало бы выход на богатую ресурсами экономику Центральной Азии и возможность направлять продукцию как в страны Залива, так и в Азию.

Прецеденты сотрудничества уже были. В 2019 году Туркменистан официально пригласил Бахрейн к участию в проекте газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) стоимостью в миллиарды долларов, который отражает стремление Ашхабада стать энергетическим мостом. Бахрейн, в свою очередь, мог бы внести вклад в финансовую структуру проекта и систему распределения рисков, опираясь на развитый банковский сектор.

Не менее важным направлением становится транспорт и логистика. Географическое положение Туркменистана делает его естественным узлом, связывающим Центральную Азию с Ближним Востоком, Южной Азией и другими регионами. Новый морской порт Туркменбаши на Каспии задуман как континентальный хаб с восточно-западными и северо-южными маршрутами. Соединение этой инфраструктуры с современными бахрейнскими мощностями могло бы сформировать транспортный коридор Центральная Азия - Персидский залив.

Для Бахрейна это означало бы диверсификацию торговых потоков и превращение в логистические "ворота" для туркменских товаров на рынок стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Для Туркменистана - это сокращение зависимости от сухопутных маршрутов через Россию, Иран и Китай, что полностью соответствует его политике диверсификации внешнеэкономических связей.

Сегодня торговля между странами крайне мала. В 2023 году товарооборот составил около 17 870 долларов. С 2018 по 2023 годы экспорт Бахрейна в Туркменистан вырос с нуля до 10 500 долларов, а туркменский экспорт в Бахрейн - с 591 до 7 370 долларов. Новый торговый коридор мог бы серьезно увеличить эти скромные показатели.

Есть и другие точки соприкосновения. Сельское хозяйство - одна из них: у Туркменистана есть плодородные земли и возможности для производства продовольствия, тогда как Бахрейн сильно зависит от импорта. Долгосрочные контракты или совместные проекты в сфере производства продуктов питания могли бы укрепить продовольственную безопасность Бахрейна и обеспечить Туркменистану дополнительную экспортную выручку.

Перспективным направлением является и текстильная отрасль. Ашхабад неоднократно выражал интерес к выходу на рынки Залива. Бахрейн мог бы выступить не только покупателем, но и реэкспортером, используя свои торговые сети для распространения туркменской продукции в регионе.

Ключевым элементом партнерства, вероятно, станут финансы. Финансовый сектор Бахрейна считается одним из самых развитых в регионе Залива, тогда как статистика Georank указывает, что индекс финансовой свободы Туркменистана составляет 10. Потребность Ашхабада в современных банковских услугах, инвестиционных инструментах и страховых решениях делает Бахрейн практически незаменимым партнером для привлечения капитала и реализации совместных проектов.

Основа для сотрудничества уже заложена: в 2011 году страны подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам экономического, торгового, научного и технического взаимодействия, предусматривавший создание Совместного экономического комитета. Возобновление работы этого механизма могло бы придать отношениям структурность и предсказуемость, обеспечивая переход от переговоров к конкретным проектам.

Несмотря на географические и экономические различия, Бахрейн и Туркменистан находятся на важном этапе. Для Бахрейна укрепление связей с Ашхабадом открывает доступ к энергетическим ресурсам, продовольствию и новым торговым маршрутам, а также расширяет возможности его финансового сектора. Для Туркменистана Бахрейн - это источник капитала, финансового опыта и выход на рынки Залива, что способствует диверсификации внешнеэкономического курса.

В условиях глобальной нестабильности и конкуренции за рынки партнерство Бахрейна и Туркменистана выглядит одновременно прагматичным и стратегическим. Если оно будет последовательно развиваться, то может превратиться в прочный мост сотрудничества между Центральной Азией и Персидским заливом, принося выгоды не только в сфере торговли и инвестиций, но и в укреплении политической и экономической устойчивости обеих стран.