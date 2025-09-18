В Азербайджане вводится обязательная паспортизация энергоэффективности новых зданий

БАКУ /Trend/ - Паспортизация энергоэффективности новых жилых зданий станет обязательной в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и повышении энергоэффективности", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно законопроекту, паспортизация энергоэффективности новых, реконструированных, капитально отремонтированных жилых и нежилых зданий будет обязательной. Исключения составляют:

- здания (строения), включенные в список недвижимых памятников истории и культуры мирового, республиканского и местного значения в соответствии с законом "Об охране памятников истории и культуры";

- вспомогательные и временные постройки;

- теплицы и склады;

- производственные здания;

- частные жилые дома;

- строительные объекты, определенные статьями 81.1 и 89.1 (за исключением статьи 89.1.4) Градостроительного и строительного кодекса. http://e-qanun.az/framework/46958

После вступления настоящего закона в силу паспортизация станет обязательной для новых, реконструированных или капитально отремонтированных жилых и нежилых зданий и не будет распространяться на здания, находящиеся в эксплуатации.

Следует отметить, что закон содержит правила паспортизации зданий по энергоэффективности. Эти правила будут утверждены Кабинетом министров.

