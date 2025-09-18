Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос в январе-августе

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года объем внешнеторговых операций Азербайджана с зарубежными странами составил 32,118 млрд долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 1,123 млрд долларов США или на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 17,065 млрд долларов США пришлось на экспорт, 15,053 млрд долларов США - на импорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 1,166 млрд долларов США или на 6,4%, а импорт увеличился на 2,290 млрд долларов США или на 17,9%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 2,013 млрд долларов США. Это на 3,455 млрд долларов США или в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.

