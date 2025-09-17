Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Общество Материалы 17 сентября 2025 19:38 (UTC +04:00)
Для профилактики наркомании будет разработана инструкция для психологов и медработников в школах

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В целях более эффективной организации профилактики наркомании будет разработана инструкция для психологов и медицинских работников общеобразовательных учреждений.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025–2030 годы", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно Плану мероприятий, период реализации программы охватывает 2025–2030 годы.

Министерство науки и образования определено основным исполнительным органом, министерство здравоохранения - другим исполнительным органом.

