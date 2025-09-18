Кыргызстан предложил провести заседание Совета директоров Тюркского инвестиционного фонда в Бишкеке

БИШКЕК/Trend/ - Кыргызстан предлагает провести заседание Совета директоров Тюркского инвестиционного фонда в этом году в Бишкеке.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, об этом сказал председатель Кабинета министров и руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев в ходе встречи глав правительств и вице-президента государств – членов Организации тюркских государств (ОТГ).

"Выражаю надежду на вашу поддержку инициативы по проведению очередного заседания Совета директоров Тюркского инвестиционного фонда в этом году в городе Бишкек. Помимо запуска деятельности инвестиционного фонда, для углубления экономических связей большое значение имеет деятельность Торгово-промышленных палат и Комитета по содействию торговле в рамках Организации тюркских государств. Эти структуры обладают значительным потенциалом в содействии деловой активности, устранении торговых барьеров и поддержке бизнеса, особенно малого и среднего", – сказал он.

Касымалиев отметил, что важно не только создать Тюркский инвестиционный фонд, но и на практике реализовывать полезные и необходимые проекты.

Кроме того, в целях создания более системного экономического взаимодействия Кыргызстан предложил проект Дорожной карты по сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций и финансов между государствами – членами ОТГ.

Глава Кабинета министров добавил, что в условиях стремительного технологического прогресса сотрудничество в сфере цифровизации, искусственного интеллекта и инноваций становится особенно актуальным для стран тюркского мира.