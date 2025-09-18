Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент ОАЭ Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поделился публикацией о своем визите в Азербайджан (ВИДЕО)

Политика Материалы 18 сентября 2025 11:21 (UTC +04:00)
Президент ОАЭ Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поделился публикацией о своем визите в Азербайджан (ВИДЕО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в своем аккаунте в социальной сети поделился публикацией о визите в Азербайджан и встрече с Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает в четверг Trend, в публикации на азербайджанском языке говорится следующее:

«Рад был встретиться с Его превосходительством Президентом Ильхамом Алиевым в Карабахе для обсуждения развивающихся двусторонних отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном. Мы рассмотрели новые направления сотрудничества, нацеленного на ускорение экономического развития, создание общих возможностей и поддержание регионального и глобального мира и стабильности посредством задействования потенциала недавно подписанного Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве».

Лента

Лента новостей

Читать все новости