Увеличились инвестиции в промышленный сектор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года в Азербайджане из инвестиций, направленных в основной капитал, в промышленный сектор было направлено 4,654 млрд манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, этот показатель на 7,2% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

При этом за отчетный период в горнодобывающую промышленность было направлено 3,086 млрд манатов (на 2,3% больше), в перерабатывающую промышленность – 349,6 млн манатов (на 62,7% меньше), в производство, распределение и снабжение электроэнергией, газом и паром – 1,094 млрд манатов (в 3,7 раза больше), в водоснабжение, очистку и переработку отходов – 124,1 млн манатов (на 37,8% больше).

Следует отметить, что в январе-августе 2025 года на развитие экономических и социальных секторов страны из всех источников финансирования в основной капитал было инвестировано 11,374 миллиарда манатов, что на 0,2 процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 16,6 процента, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 8 процентов. 5,800 миллиарда манатов или 51 процент от общего объема инвестиций пришлись на производственные сферы, 3,820 миллиарда манатов (33,6 процента) - на сферу услуг и 1,754 миллиарда манатов (15,4 процента) - на строительство жилых зданий. 52,3 процента от общего объема инвестиций вложило государство и 47,7 процента - инвесторы негосударственного сектора. 79 процентов инвестиций было направлено на строительно-монтажные работы. Стоимость инвестиций, направленных в основной капитал за счет внутренних источников, составила 77 процентов от общего объема инвестиций.