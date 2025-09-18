Зангезурский коридор играет стратегическую роль в будущей торговле - глава комитета парламента Ирана

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор играет стратегическую роль в будущих торговых и даже политических отношениях.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил председатель комитета по гражданским вопросам парламента Ирана Мохаммад Реза Резаи Кучи на заседании комитета по гражданским вопросам парламента Ирана в зоне свободной торговли Араз провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана.

По его словам, одной из основных целей визита парламентской делегации в регион является ознакомление с Зангезурским коридором.

Резаи Кучи отметил, что в настоящее время на иранской стороне существует множество инфраструктурных проблем, в основном в зоне свободной торговли Араз. Основное внимание уделяется завершению работ в рамках проектов, связанных с коридором, улучшению состояния Джульфинской железнодорожной сети, повышению скорости движения поездов, а также завершению строительства оставшихся 7 километров автомагистрали Маранд-Джульфа.

Резаи Кучи отметил, что Иран имеет сухопутные границы с 7 странами. Это ценная возможность для торгово-экономического сотрудничества с соседними странами.

Следует отметить, что сегодня делегация парламента вместе с другими официальными лицами посетила зону свободной торговли Араз на северо-западе Ирана.

