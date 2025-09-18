Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит усилия по продвижению мирной повестки дня в регионе

Общество Материалы 18 сентября 2025 13:39 (UTC +04:00)
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжит усилия по продвижению мирной повестки дня в регионе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения Мартой Кос в Баку.

Отметив наличие хороших возможностей для налаживания транспортных связей в регионе, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан проводит интенсивную работу по созданию дорожно-транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях. В этой связи он подчеркнул значение автомобильной и железнодорожной линий, ведущих в Зангилан.

