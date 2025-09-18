Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 сентября

Экономика Материалы 18 сентября 2025 09:06 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 18 сентября.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2.0052 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0411 маната, 100 российских рублей - 2.0331 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0052
AUD 1,1272
BYN 0,565
BGN 1,0255
AED 0,4628
KRW 0,1227
CZK 0,0824
CNY 0,2392
DKK 0,2686
GEL 0,6252
HKD 0,2186
INR 0,0193
GBP 2,3131
IRR 0,0295
SEK 0,1825
CHF 2,1499
ILS 0,5085
CAD 1,2331
KWD 5,5718
KZT 0,3142
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5134
MDL 0,1034
NOK 0,1728
UZS 0,0139
PKR 0,6
PLN 0,4703
RON 0,3957
RUB 2,0331
RSD 0,0171
SGD 1,3281
SAR 0,4532
xdr 2,3422
TRY 0,0411
TMT 0,4857
UAH 0,0412
JPY 1,1548
NZD 1,0051
