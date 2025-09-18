Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 сентября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 18 сентября.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 2.0052 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0411 маната, 100 российских рублей - 2.0331 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0052
|AUD
|1,1272
|BYN
|0,565
|BGN
|1,0255
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1227
|CZK
|0,0824
|CNY
|0,2392
|DKK
|0,2686
|GEL
|0,6252
|HKD
|0,2186
|INR
|0,0193
|GBP
|2,3131
|IRR
|0,0295
|SEK
|0,1825
|CHF
|2,1499
|ILS
|0,5085
|CAD
|1,2331
|KWD
|5,5718
|KZT
|0,3142
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5134
|MDL
|0,1034
|NOK
|0,1728
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,6
|PLN
|0,4703
|RON
|0,3957
|RUB
|2,0331
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3281
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3422
|TRY
|0,0411
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0412
|JPY
|1,1548
|NZD
|1,0051