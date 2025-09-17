Азербайджанская делегация встретилась с представителями PostEurop в Дубае (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов встретился в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) с генеральным секретарем организации PostEurop (Европейская почта) Ботондом Шебеном и председателем правления Еленой Фернандес-Родригес в рамках 28-го Конгресса Всемирного почтового союза (ВПС).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

На встрече была выражена поддержка кандидатуры Азербайджана в Совет почтовых операций и Административный совет ВПС, а также подчеркнута важность международного сотрудничества в почтовой сфере. Стороны также обменялись мнениями об инновационных подходах к почтовым услугам и возможностях применения цифровизации.

Руководители организации PostEurop предложили провести генеральную ассамблею организации в Азербайджане в следующем году.

