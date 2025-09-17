Создание устойчивого общества невозможно без равного участия женщин во всех его сферах - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Для достижения успеха в гендерной сфере идея об обладании женщинами и мужчинами равными правами должна стать базовой ценностью общества. Также следует признать, что невозможно построить сильное, процветающее и устойчивое общество без равного участия женщин во всех сферах общественной жизни, а также в процессе принятия решений.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала в своей речи на 2-м Форуме политических лидеров-женщин Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-восточной Азии в городе Куала-Лумпур Малайзии.

Спикер Милли Меджлиса поделилась с участниками Форума своим опытом как депутата, в своё время проводившей исследования гендерных тем и занимавшей ряд должностей в международных парламентских организациях, связанных с гендерным равенством и борьбой с насилием против женщин.

Кроме того, спикер Сахиба Гафарова в своей речи напомнила о том, что парламент в целом отражает требования общества и его динамику и что в то же самое время парламенты имеют в своём распоряжении мощные средства направления изменений – как в своих собственных рамках, так и в обществе. Наиважнейшим из этих средств является законодательная деятельность. По словам спикера, рост участия женщин в парламентах обеспечивает более чуткий подход законодательных органов к гендерным вопросам в представительской и управленческой сферах. Это ведёт к отражению взглядов женщин в законодательном процессе, превращая их в одну из ключевых заинтересованных сторон в данном процессе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!