ЕС и впредь продолжит поддерживать усилия, направленные на обеспечение прочного мира на Южном Кавказе - Марта Кос

Политика Материалы 18 сентября 2025 13:43 (UTC +04:00)
Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ – Европейский Союз и впредь продолжит поддерживать усилия, направленные на обеспечение прочного мира в регионе, и деятельность Азербайджана в сфере гуманитарного разминирования.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказала комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Марта Кос в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Комиссар Марта Кос отметила, что между Европейским Союзом и Азербайджаном налажено успешное сотрудничество в энергетической сфере. Она также подчеркнула наличие больших перспектив для дальнейшего развития взаимодействия в транспортном секторе.

