Министр обороны Азербайджана находится с рабочим визитом в Китае

БАКУ/ Trend/ - По приглашению министра национальной обороны Китайской Народной Республики адмирала Дун Цзюня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства находятся в Пекине с рабочим визитом для участия в 12-м Сяншаньском форуме.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"18 сентября министр обороны принял участие в официальной церемонии открытия 12-го Пекинского Сяншаньского форума, проходящего под лозунгом «Охрана международного порядка и совместное содействие мирному развитию».

В рамках форума генерал-полковник З.Гасанов встретился со своим китайским коллегой адмиралом Д.Цзюнем.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между нашими странами, а также провели обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что форум, в котором принимают участие руководители оборонных ведомств более чем 100 стран, представители международных организаций и аналитических центров, а также высокопоставленные военнослужащие и авторитетные эксперты в области обороны и безопасности, продлится до 19 сентября", - говорится в информации ведомства.