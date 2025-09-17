В Азербайджане создадут реабилитационные центры по лечению наркомании

БАКУ /Trend/ - Для повышения качества услуг по лечению наркомании будут созданы реабилитационные центры.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025–2030 годы", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно Плану мероприятий, срок реализации программы охватывает 2025–2030 годы.

Министерство здравоохранения определено основным исполнительным органом, министерство экономики и министерство финансов - другими исполнительными органами.