В Азербайджане будет подготавливаться ежегодный отчет о борьбе с наркоманией

БАКУ /Trend/ - Будет подготавливаться ежегодный отчет о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также с наркоманией.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также с наркоманией на 2025-2030 годы", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно Плану мероприятий, ежегодный отчет будет представляться в феврале каждого года.

Основным исполнительным органом назначена постоянно действующая Рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!