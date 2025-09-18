Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 18 сентября 2025 15:08 (UTC +04:00)
ЦБА выдал обязательные к исполнению предписания организациям по обмену валюты

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные для исполнения предписания компаниям "Meta-Kapital", "Money Shop" и "Delta Capital", осуществляющим деятельность в сфере валютного обмена.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк.

Указанные компании нарушили требования пункта 7.1 «Правил осуществления валютно-обменных операций и контроля за деятельностью лиц, имеющих лицензию на валютно-обменную деятельность», не представив отчётность за период до конца августа 2025 года.

В связи с этим, руководствуясь положениями статьи 13-7.1.2 Закона Азербайджанской Республики «О валютном регулировании», ЦБА выдал предписания об обязательном представлении отчётности в сроки, установленные законодательством.

