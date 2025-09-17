Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Будет исследована распространенность наркомании в разных возрастных группах

Общество Материалы 17 сентября 2025 19:00 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут проведены социологические исследования для определения уровня распространенности наркомании среди различных возрастных групп и подготовлены соответствующие предложения.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025–2030 годы", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно Плану мероприятий, период реализации программы охватывает 2025–2030 годы.

Основным исполнительным органом назначена постоянная Рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, а другими исполнительными органами - министерство молодежи и спорта, министерство науки и образования, Центр социальных исследований и соответствующие неправительственные организации.

