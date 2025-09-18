Премьер-министр Али Асадов встретился с Президентом Садыром Жапаровым в Бишкеке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Бишкек принял участие во встрече премьер-министров государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

Президент Кыргызстана поприветствовал участников первой встречи премьер-министров государств-членов ОТГ.

А.Асадов передал Президенту Кыргызстана приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Премьер-министр также коснулся актуальных вопросов повестки дня азербайджано-кыргызских отношений стратегического партнерства.

