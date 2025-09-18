Магия ковра, звучащая в веках с Миленой Набиевой – каждая работа оживает под взглядом зрителя (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра открылась яркая и самобытная выставка "Магия ковра, звучащая в веках", автором которой является член Союза художников Азербайджана и член специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) Милены Набиевой, сообщает Trend Life.

Экспозиция представила около пятидесяти произведений, каждое из которых словно продолжает звучание древнего ковра, превращая орнамент в живое дыхание культур.

Национальная архитектура, природные мотивы, изысканные цветочные композиции - все это переплетается в полотнах художницы, создавая единую симфонию красок и форм, оживляя богатое наследие Азербайджана. Когда каждая работа словно оживает под взглядом зрителя, а ковровый орнамент превращается в дыхание культуры, в шепот веков, что доносится до нас через символы и узоры.

Особая черта творческого метода Милены Набиевой заключается в оригинальном подходе: сначала она переносит на холст ковровые узоры, а затем на этом орнаментальном фоне выстраивает основной сюжет. Благодаря этому ее работы обретают удивительную целостность, где ковровые мотивы становятся мостом между прошлым и настоящим, между наследием и новым взглядом на искусство.

Среди представленных произведений выделяются "Айва с райского сада", "Воскресное утро", "Малыбейли", "Влюблённость", "Букет любви" и "Букет уверенности". В них язык коврового орнамента раскрывается не только как художественный приём, но и как символ памяти, уважения к традиции, как поэтический код, переосмысленный сквозь призму современности.

Выставка в Азербайджанском национальном музее ковра имеет особую символику: именно этот музей стал хранителем и вдохновителем для художников, обращающихся к ковровой теме. Здесь творчество художницы обретает особое звучание, ведь ковёр - не только материальное наследие, но и образ, способный связать поколения и донести до нас духовные ценности народа. Здесь произведения Милены Набиевой воспринимаются как естественное продолжение многовековой традиции, переосмысленной в новом художественном ключе.

Творчество художницы уже было представлено в Баку, Париже, Анкаре и Санкт-Петербурге, а нынешняя экспозиция стала еще одним этапом её пути - диалога прошлого и настоящего, где ковёр звучит не только как символ, но и как источник вдохновения для современного искусства, предстает как вечный символ, раскрытый через цвет, форму и авторскую интерпретацию.

Выставка "Магия ковра, звучащая в веках" продлится до 21 сентября, приглашая зрителей открыть для себя новый взгляд на богатое культурное наследие Азербайджана и ощутить, как орнамент, рожденный века назад, продолжает звучать в современном искусстве.

