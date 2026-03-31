Утверждено соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Сирией по восстановлению образовательной инфраструктуры

БАКУ /Trend/ - Утверждено "Соглашение о стратегическом партнерстве между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики, Министерством образования Арабской Республики Сирия и Организацией образования, науки и культуры исламского мира по восстановлению образовательной инфраструктуры в Сирии", подписанное 17 февраля 2026 года в городе Рабат.

Как сообщает Trend, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

После вступления Соглашения в силу Министерство науки и образования Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно уведомить Правительство Арабской Республики Сирия и Организацию исламского мира по вопросам образования, науки и культуры о выполнении внутри государственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.