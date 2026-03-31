В Ходжавенд отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

Общество Материалы 31 марта 2026 13:23 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается процесс Великого возвращения в освобожденные от оккупации территории Азербайджана. В рамках программы возвращения на этом этапе в город Ходжавенд отправлена группа бывших вынужденных переселенцев из 64 семей, всего 253 человек.

По информации Карабахского бюро Trend, переселяющиеся семьи являются бывшими вынужденными переселенцами, временно размещенными в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

Новость обновляется

