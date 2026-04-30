Иран введет новый порядок управления в Ормузском проливе - Хаменеи

БАКУ /Trend/ - Иран внесет вклад в развитие и безопасность всего региона, внедрив новые правила управления и правовые нормы в Ормузском проливе.

Как сообщает Trend, об этом заявил верховный лидер Ирана Сеид Муджтаба Хаменеи в своем обращении по случаю Национального дня Персидского залива в Иране.

Верховный лидер Ирана отметил, что, установив контроль над Ормузским проливом, Иран обеспечит безопасность в регионе Персидского залива и предотвратит злоупотребления со стороны противоположных сил. Новая система управления внесет вклад в экономическое развитие региона.

Хаменеи добавил, что достижения Ирана в области науки, промышленности, различных технологий, включая нано-, био-, ядерные и ракетные технологии, являются национальным достоянием и будут стоять на защите всех водных и сухопутных границ страны.

"Иран является страной с самой протяженной береговой линией в Персидском заливе и приложил максимум усилий для обеспечения независимости залива и борьбы с иностранным вмешательством - от изгнания португальцев до освобождения Ормузского пролива", - подчеркнул он.

Отметим, что 30 апреля 1622 года, в эпоху шаха Аббаса Сефеви, португальцы были изгнаны из южных вод Ирана и Ормузского пролива. В связи с этим в 2005 году в Иране 30 апреля было объявлено Национальным днем Персидского залива.