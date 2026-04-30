Программы соцподдержки детей охватывают более 500 тысяч человек — Анар Алиев

БАКУ /Trend/ - Меры социальной поддержки детей в рамках ежемесячных и единовременных выплат, предусмотренных законодательством, охватывают более 500 тысяч человек.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев в ходе выступления на проходящей в Баку конференции на тему «Устойчивое развитие: политика в отношении семьи, женщин и детей».

По словам министра, из 350 тысяч лиц из малообеспеченных семей, получающих адресную государственную соцпомощь, более 170 тысяч составляют дети.

«В учреждениях социального обслуживания, действующих при министерстве, размещено 1250 детей. Наряду с этим, в рамках реализуемого по заказу министерства проекта «Поддержка развития социальных убежищ» в течение текущего года социальные услуги оказываются 168 детям, оставшимся без присмотра и находящимся в социально опасном положении», — сказал он.