В школах крайне важно выдвигать на первый план вопросы воспитания - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - В школах крайне важно выдвигать на первый план вопросы воспитания.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев сегодня на конференции в Баку на тему "Устойчивое развитие: политика в отношении семьи, женщин и детей".

"Основные участники процесса образования – это дети. Общественные деятели и государственные чиновники должны делать всё возможное для улучшения образования и качества жизни детей", - сказал министр.

Он отметил, что все инициативы необходимо формировать вокруг развития детей. "Крайне важно построить модель работы, основанную на взаимном сотрудничестве. Суть этой работы заключается в том, чтобы поставить ребёнка в центр процесса и вести все обсуждения вокруг этого", - сказал Э. Амруллаев.

Министр подчеркнул, что главной целью должно быть понимание реальных потребностей ребёнка и нахождение соответствующих решений.

Говоря о воспитании детей, он отметил, что это важная сфера, требующая особой чуткости.

"Вопросы воспитания сложны, но несмотря на это, очень важно выдвигать их на первый план в школах", - сказал Э. Амруллаев.