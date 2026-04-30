ЦБА стал полноправным членом сети NGFS по "озеленению" финансовой системы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принят в качестве полноправного члена Сети центральных банков и надзорных органов по «озеленению» финансовой системы (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System, NGFS).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

В качестве полноправного члена сети Центральный банк будет участвовать в деятельности рабочих групп, вносить вклад и получать выгоду от коллективных исследований в области анализа климатических сценариев, зеленых финансов, климатических стресс-тестов, а также интеграции факторов устойчивого развития в рамки денежно-кредитной политики и пруденциального надзора.

Присоединение Центрального банка к данной сети будет способствовать углублению его повестки устойчивого финансирования, включая внедрение "зеленой" таксономии, формирование рынка зеленых облигаций и развитие раскрытия информации о климатических рисках в финансовом секторе. Это членство, являющееся одной из ключевых инициатив в рамках реализации Дорожной карты по устойчивому финансированию Центрального банка, также соответствует национальным обязательствам Азербайджана по Парижскому климатическому соглашению и политике трансформации экономики в направлении "зеленого" и устойчивого развития.

Отметим, что NGFS - это глобальная сеть, объединяющая центральные банки и надзорные органы различных стран с целью содействия развитию управления экологическими и климатическими рисками в финансовом секторе, продвижения обмена передовым опытом в этой области и мобилизации финансовых потоков для поддержки перехода к устойчивой экономике.

Центральный банк и в дальнейшем намерен развивать сотрудничество с международными финансовыми институтами и продолжать формирование политики, соответствующей глобальным вызовам.