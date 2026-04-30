БАКУ /Trend/ - В Азербайджане станет возможной отмена таможенных деклараций.

Согласно информации Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Таможенный кодекс, который обсуждается на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Таможенная декларация, находящаяся в электронной информационной системе таможенных органов, будет аннулирована таможенным органом, если в течение одного месяца не будут совершены следующие действия:

заявленные товары не будут ввезены на таможенную территорию или вывезены с этой территории;

таможенная декларация, возвращенная декларанту для внесения исправлений, не будет повторно представлена в таможенный орган с внесенными исправлениями;

поданная в таможенный орган таможенная декларация не будет подтверждена декларантом в электронной форме.

Также станет возможной отмена кратких импортных и экспортных деклараций.

Согласно законопроекту, краткая импортная декларация будет аннулирована таможенным органом при наличии обращения декларанта, а также если заявленные товары не будут ввезены на таможенную территорию в течение 200 дней.

Краткая экспортная декларация будет аннулирована таможенным органом на основании обращения декларанта, а также если заявленные товары не будут вывезены с таможенной территории в течение 150 дней.

Наряду с этим, при международных перевозках, осуществляемых в рамках международных договоров, предварительно представленные посредством электронных информационных систем сведения о товарах и транспортных средствах будут приниматься в качестве краткой импортной декларации в зависимости от полноты этих сведений.