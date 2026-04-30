В Азербайджане за последние 20 лет укреплены институциональные механизмы в сфере семьи, женщин и детей - Бахар Мурадова

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане за последние 20 лет укреплены институциональные механизмы в сфере семьи, женщин и детей.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на конференции в Баку на тему "Устойчивое развитие: политика в отношении семьи, женщин и детей".

"В современную эпоху стоящие перед нами вызовы также достаточно серьезны и многогранны. Цифровая трансформация, изменение социальных отношений, глобальные воздействия выдвигают новые требования к институту семьи и социальным ценностям", - сказала она.

По ее словам, без крепкой семьи невозможно построить здоровое общество:

"За последние 20 лет в сфере семьи, женщин и детей сформирована единая система государственного управления, нормативно-правовая база значительно расширена, институциональные механизмы укреплены, и эта политика сопровождалась реальными социальными результатами. Для достижения этих результатов Государственный комитет как центральный орган исполнительной власти стремился достойно выполнять свои координационные и мониторинговые функции.

Без полного и равноправного участия женщин невозможно обеспечить инклюзивное развитие. А без защиты прав и благополучия детей невозможно надежно построить наше будущее".