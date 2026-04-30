Изменился состав коллегии минфина Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав коллегии министерства финансов Азербайджана.
Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, число членов коллегии министерства финансов увеличено с 13 до 15 человек.
Коллегия министерства финансов утверждена в следующем составе:
Председатель коллегии:
- Министр финансов Азербайджанской Республики
Члены коллегии:
- Первый заместитель министра финансов Азербайджанской Республики
- Заместители министра финансов Азербайджанской Республики
- Министр финансов Нахчыванской Автономной Республики
- Руководитель аппарата министерства финансов Азербайджанской Республики
- Заместители руководителя аппарата министерства финансов Азербайджанской Республики
- Начальник Службы государственного финансового контроля министерства финансов Азербайджанской Республики
- Директор Государственного казначейского агентства при министерстве финансов Азербайджанской Республики
- Директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджанской Республики
- Директор Агентства по мониторингу государственных предприятий при министерстве финансов Азербайджанской Республики.
Отметим, что из состава коллегии выведены: заведующий отделом бюджета аппарата министерства финансов, заведующий отделом налоговой политики и доходов, а также начальник Главного управления финансов по городу Баку.