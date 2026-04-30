  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Изменился состав коллегии минфина Азербайджана

30 апреля 2026 14:20 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав коллегии министерства финансов Азербайджана.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, число членов коллегии министерства финансов увеличено с 13 до 15 человек.

Коллегия министерства финансов утверждена в следующем составе:

Председатель коллегии:

  • Министр финансов Азербайджанской Республики

Члены коллегии:

  • Первый заместитель министра финансов Азербайджанской Республики
  • Заместители министра финансов Азербайджанской Республики
  • Министр финансов Нахчыванской Автономной Республики
  • Руководитель аппарата министерства финансов Азербайджанской Республики
  • Заместители руководителя аппарата министерства финансов Азербайджанской Республики
  • Начальник Службы государственного финансового контроля министерства финансов Азербайджанской Республики
  • Директор Государственного казначейского агентства при министерстве финансов Азербайджанской Республики
  • Директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджанской Республики
  • Директор Агентства по мониторингу государственных предприятий при министерстве финансов Азербайджанской Республики.

Отметим, что из состава коллегии выведены: заведующий отделом бюджета аппарата министерства финансов, заведующий отделом налоговой политики и доходов, а также начальник Главного управления финансов по городу Баку.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости