Изменился состав коллегии минфина Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав коллегии министерства финансов Азербайджана.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, число членов коллегии министерства финансов увеличено с 13 до 15 человек.

Коллегия министерства финансов утверждена в следующем составе:

Председатель коллегии:

Министр финансов Азербайджанской Республики

Члены коллегии:

Первый заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

Заместители министра финансов Азербайджанской Республики

Министр финансов Нахчыванской Автономной Республики

Руководитель аппарата министерства финансов Азербайджанской Республики

Заместители руководителя аппарата министерства финансов Азербайджанской Республики

Начальник Службы государственного финансового контроля министерства финансов Азербайджанской Республики

Директор Государственного казначейского агентства при министерстве финансов Азербайджанской Республики

Директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджанской Республики

Директор Агентства по мониторингу государственных предприятий при министерстве финансов Азербайджанской Республики.

Отметим, что из состава коллегии выведены: заведующий отделом бюджета аппарата министерства финансов, заведующий отделом налоговой политики и доходов, а также начальник Главного управления финансов по городу Баку.