NEQSOL Holding объявляет о назначениях в стратегическом руководстве (ФОТО)

NEQSOL Holding объявил о переходе Юсифа Джаббарова с должности CEO на должность Председателя Управленческого совета и о назначении Кирилла Рубинского новым Главным исполнительным директором (CEO).

Кирилл Рубинский – опытный международный руководитель в сфере инвестиционного банкинга и частного капитала с широкой сетью контактов в бизнес- и финансовых кругах. Он обладает более чем 30-летним опытом, включая руководящие должности в Marsh & McLennan, Crédit Lyonnais и East One Group, где занимал позиции Главного исполнительного директора и Президента. Он также работал управляющим партнером в сфере частных инвестиций и венчурного капитала, консультируя и руководя инвестициями в инфраструктуру, энергетику, технологии, медиа и промышленность в Европе и Соединённых Штатах.

Кирилл Рубинский присоединился к NEQSOL Holding в 2025 году в качестве Старшего советника акционера и члена Консультативного совета холдинга.

Мандат нового CEO сосредоточен на четырёх приоритетах: более тесной интеграции бизнес-единиц группы, ускоренной цифровой трансформации, укреплении систем корпоративного управления и реализации новых возможностей на международных рынках.

«Группа создала сильную и устойчивую платформу, опирающуюся на исключительные команды и чёткое долгосрочное видение. Наш приоритет – развивать этот фундамент, обеспечивая ещё большую согласованность между нашими бизнесами и позиционируя NEQSOL Holding как глобальную организацию с институциональной моделью управления», – заявил Кирилл Рубинский.

Под руководством Юсифа Джаббарова группа компаний была трансформирована в многопрофильный NEQSOL Holding, осуществляющий деятельность в 11 странах Европы, Азии и Америки в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий, строительства и добывающей промышленности. Юсиф Джаббаров заявил, что уверен в способности Кирилла Рубинского вывести организацию на следующий этап развития.

«Кирилл – сильный и компетентный лидер с предпринимательским видением, управленческим опытом и исключительной сетью контактов, необходимыми для того, чтобы провести NEQSOL Holding через новый этап развития», – отметил Юсиф Джаббаров, Председатель Управленческого совета NEQSOL Holding.

Это назначение отражает тенденцию, характерную для крупных частных групп: разделение стратегического надзора и исполнительного управления по мере того, как операции становятся более сложными и географически распределёнными.