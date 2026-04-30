Впервые Казахстаном и Азербайджаном запущен совместный туроператор "ТурАн" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в посольстве Казахстана в Азербайджане состоялась официальная церемония подписания учредительных документов о создании единого казахстано-азербайджанского туроператора "ТурАн", направленном на развитие туристического сотрудничества между странами, сообщает Trend.

В мероприятии приняли участие посол Казахстана Алим Байель, представители Государственного агентства по туризму Азербайджана, а также ведущие эксперты отрасли.

​Проект реализован совместными усилиями компаний Discover Jetisu (Казахстан) и Smile Azerbaijan Tour (Азербайджан),​ обладающих опытом работы на туристических рынках и реализующих международные проекты. "ТурАн" стал первой совместной казахстано-азербайджанской частной компанией в туристической сфере, с паритетным участием (50/50) капитала двух стран. Уставный капитал новой компании составил 100 000 долларов США. ​Деятельность компании будет охватывать широкий спектр туристических услуг, включая экотуризм, культурные и гастрономические туры, а также медицинский и деловой туризм.

На открытии посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подчеркнул успешное развитие связей между странами во всех сферах, подчеркнув, что создание единого туроператора будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и повышению международной привлекательности региона как единого туристического направления. Было отмечено, что в последние годы наблюдается позитивная динамика взаимного туристического обмена, и реализация подобных инициатив направлена на дальнейшее увеличение туристических потоков. ​Дипломат напомнил, что в 2024-2025 годах посольством Казахстана в Баку были организованы два казахстано-азербайджанских туристических форума, направленных на развитие отраслевого взаимодействия.

Между Казахстаном и Азербайджаном налажено развитое авиасообщение. Прямые рейсы выполняются авиакомпаниями Air Astana, FlyArystan и Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку - Астана, Алматы, Актау, Атырау и Шымкент. Общее количество рейсов превышает 30 в неделю. Запуск "ТурАн" станет важным шагом в развитии туристической отрасли двух стран, будет способствовать росту инвестиционной активности и расширению совместных туристических продуктов на международных рынках.

В церемонии подписания документа приняли участие руководители компаний Discover Jetisu (Казахстан) и Smile Azerbaijan Tour (Азербайджан) – Александр Акназаров и Нарина Махмудова. Стороны отметили важность создания единого казахстано-азербайджанского туроператора "ТурАн" для укрепления двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном путем интенсификации туристического потока между странами, повышения инвестиционной и культурной привлекательности стран, что положительно отразится также на усилении международной привлекательности региона как единого туристического направления.

Discover Jetisu (Казахстан), созданный в 2012 году, является одним из ведущих игроков на рынке внутреннего туризма и соучредителем Ассоциации гидов Казахстана (СРО КазГайд), активно развивает направление выездного туризма, специализируясь на организации отдыха и деловых поездок в направлении братского Азербайджана.

​Smile Azerbaijan Tour, созданный в 2018 году, оказывает полный спектр туристических услуг. Ключевым направлением развития является собственная международная туристическая платформа Gettripto, которая функционирует как B2B и B2C-система для продажи туристических услуг. Smile Azerbaijan Tour LLC является партнером Azerbaijan Tourism Board, сотрудничает с международными туристическими поставщиками и технологическими платформами.

​

