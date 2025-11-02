Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Китайская Sumec заинтересована в участии в проектах Узбекистана

Узбекистан Материалы 2 ноября 2025 22:43 (UTC +04:00)
Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - В министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан прошла встреча заместителя министра Ильзата Касимова с председателем китайской компании Sumec International Technology господином Ху Хайцзином, передает Trend.

Согласно информации, во время переговоров стороны рассмотрели возможности участия Sumec в реализации промышленных проектов в Узбекистане, включая поставку оборудования и предоставление финансовых инструментов.

Узбекская сторона представила инвестиционный потенциал страны и новые предложения по совместным инициативам в аграрной и металлургической отраслях, а также выразила заинтересованность в использовании платформ и опыта Sumec для продвижения узбекской продукции на рынок Китая.

По итогам встречи стороны договорились о поддержании постоянного взаимодействия и проработке конкретных проектов, что создаёт новые возможности для укрепления экономического и промышленного партнёрства между Узбекистаном и Китаем.

