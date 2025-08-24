Король Иордании совершит визит в Узбекистан

ТАШКЕНТ /Trend/ - По приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн совершит государственный визит в Узбекистан 25–26 августа, сообщила пресс-служба президента Узбекистана, передает Trend.

Сообщается, что основные мероприятия визита пройдут в Самарканде.

Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить расширение политического диалога, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также кооперацию в химической, фармацевтической, аграрной, текстильной, горнодобывающей и других сферах, а также укрепление культурно-гуманитарных связей.

Кроме того, стороны обменяются мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки.