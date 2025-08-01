Европарламент назвал сроки рассмотрения соглашения о расширенном партнерстве с Кыргызстаном

БАКУ /Trend/ - Европарламент рассмотрит Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Кыргызстаном в ходе пленарного заседания 8-11 сентября, сказали в Европарламенте в ответ на запрос Trend.

“Проект резолюции о решении Совета по заключению Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Европейским союзом и Кыргызской Республикой был принят комитетом по иностранным делам 4 июня и будет вынесен на голосование всего парламента во время пленарного заседания 8-11 сентября”, - сообщили в ЕП.

Отмечается, что проект был принят комитетом 56 голосами «за», 5 «против» и 12 «воздержались».

Напомним, что политические основы партнерства ЕС с Кыргызстаном были заложены в Соглашении о партнерстве и сотрудничестве (СПС) 1999 года. 25 июня 2024 года в Брюсселе ЕС и Кыргызстан подписали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. СРПС откроет новые возможности для взаимодействия, в том числе в таких сферах, как критически важные сырьевые материалы, необходимые для "зеленого" и цифрового перехода.