Подписан итоговый протокол 9-го заседания Совместной межправкомиссии Азербайджан-Латвия

БАКУ /Trend/ - Подписан итоговый протокол 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Латвия.

Как сообщает Trend, об этом министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов написал в своем аккаунте в X.

"В Шуше прошло 9-е заседание Межправительственной комиссии Азербайджана и Латвии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В ходе встречи была вновь подтверждена твёрдая приверженность Азербайджана дальнейшему углублению отношений с Латвией и выражена уверенность в наличии значительного потенциала для расширения сотрудничества.

Между нашими странами существуют широкие возможности для взаимодействия в таких сферах, как расширение инвестиционных возможностей, диверсификация торговли, животноводство, лесное хозяйство, электронное правительство, увеличение студенческого обмена, транспорт и логистика, агропереработка, деревообработка, авиагрузовые перевозки, киноиндустрия и информационные технологии", - говорится в публикации.

Отмечается, что подписание протокола по итогам 9-го совместного заседания межправительственной комиссии значительно укрепит стратегическое партнёрство сторон.