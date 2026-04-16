Сотрудничество Туркменистана и Китая в газовой отрасли стало наиболее надежным направлением - Дин Сюэсян

АШХАБАД /Trend/ - Сотрудничество между Туркменистаном и Китаем в газовой отрасли стало одним из наиболее стабильных и надежных направлений двусторонних отношений.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил член Постоянного комитета Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Дин Сюэсян на церемонии открытия международной научно-практической конференции "Туркменистан - Китайская Народная Республика: 20 лет стратегического сотрудничества в газовой отрасли".

"Китай готов совместно с Туркменистаном использовать 20-летие подписания генерального газового соглашения как возможность для дальнейшего повышения эффективности энергетического сотрудничества", - отметил он.

По его словам, за прошедшие двадцать лет стороны неизменно придерживались первоначальных целей, последовательно развивали взаимодействие по всей цепочке газовой отрасли и сформировали показательный пример сотрудничества для стран глобального Юга.

"В настоящее время стороны совершенствуют механизмы межправительственной координации, наращивают технологические инвестиции, развивают подготовку кадров, продвигают крупные совместные проекты и внедряют современные методы управления", - сказал Дин Сюэсян.